Il Lario piace a tutti: verso un'altra estate da record

Verso un altro anno da record per il turismo lariano. “Il lago di Como si conferma come destinazione preferita dai turisti stranieri provenienti da tutto il mondo, a riprova di un grande potenziale attrattivo, un vero orgoglio lombardo. Per il 2024 le previsioni sono molto positive, con flussi in crescita anche rispetto all’anno scorso”. Ad affermarlo è l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, intervenuta nella mattinata di mercoledì 17 luglio all'incontro con la Camera di Commercio di Como e Lecco tenutosi negli spazi di Lario Fiere a Erba.

5 milioni e mezzo di persone in un anno

Stando ai dati dell'Osservatorio per il Turismo e l’Attrattività della Regione, nell’area di Como e Lecco i soggiorni nel 2023 sono stati 5,6 milioni, superando del 20,7% i livelli del 2019, anno di riferimento per le migliori performance turistiche. “Lo scorso anno abbiamo avuto quasi un milione di turisti in più rispetto a 5 anni fa - ha analizzato Mazzali - un risultato ottimo, reso possibile anche da un’ampia offerta ricettiva locale, che conta su 10.144 strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere”.

Ricordando l’alta attrattività estera delle due province affacciate sul Lario, l’assessore ha quindi aggiunto: “Nel 2023 Como (85%) e Lecco (73%) sono state le prime due province lombarde per presenze di turisti internazionali”. Ottime le premesse per l’anno in corso. L’assessore ha reso noto, infatti, che “l’analisi dei primi dati del periodo gennaio-marzo 2024 indica un aumento del 13,5% delle presenze rispetto allo scorso anno. Per alcune strutture importanti e durante i weekend, il tasso di saturazione degli alberghi e è già mediamente sopra l’85% con picchi attorno al 90-95%. Sfruttando anche il last minute, andiamo verso il sold-out”. Per Mazzali “i successi del Lario sono sinonimo di bellezza e di stile di vita lombardo. A conquistare il turista sono la bellezza rigenerante dei panorami naturali, il fascino culturale di dimore storiche e borghi, oltre a un’ampia varietà di attività ‘outdoor’ e una ricca enogastronomia locale. Il Lario è un mondo in cui non manca nulla per una vacanza da sogno, resa possibile da tanti imprenditori capaci e innovativi”.

Presentando il nuovo progetto di Marketing Territoriale, 'Lombardia Style', l’assessore ha anche lanciato un invito: “Il lago di Como è tra i ‘volti’ più noti della Lombardia nel mondo ed è un luogo tra i più fotografati. Invitiamo, quindi, a partecipare alla competizione che abbiamo lanciato e in esito alla quale saranno selezionate e premiate 5 foto oltre che 5 video. Potrebbe venire da qui l’immagine di un angolo nascosto del lago di Como, che attraverso uno scatto fortunato potrà diventare un nuovo luogo simbolo”.

“Gestiamo meglio i flussi”



“I laghi lombardi stanno vivendo anni eccezionali – ha quindi aggiunto il consigliere regionale Giacomo Zamperini -, tanto che in alcune località stiamo sperimentando il fenomeno dell’overturism, ovvero il sovraffollamento di turisti”.

“In provincia di Lecco nel 2023 - commenta Zamperini - il turismo ha superato i livelli del 2019, con un aumento del 41,51% delle presenze (+ 128.805 persone) e del 48,69% per quanto riguarda i pernottamenti (+ 390.911). I comuni più interessati sono stati Lecco, Colico, Varenna, Perledo, Mandello Del Lario, Bellano, Dervio, Malgrate, Oliveto Lario, Abbadia Lariana. Sul nostro Lario sono stati registrati 5.974.181 passeggeri, pari al 50.77% del totale dei principali laghi lombardi (Lago di Garda e Lago di Maggiore), e 275.346 veicoli pari al 38.8% del totale dei principali laghi lombardi. Inoltre, l’analisi dei primi dati del periodo gennaio-marzo 2024 evidenzia che gli arrivi sono superiori del 3,64% rispetto al 2023 e le presenze superiori del 13,51%”.

“Nessuno vuole respingere questa fonte di ricchezza per il nostro territorio, va semplicemente gestita”: continua Zamperini, presidente della Commissione speciale - Valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine, Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera e componente della VI Commissione Ambiente, Energia e Clima Regione Lombardia Giacomo Zamperini.

“La sfida della gestione delle destinazioni turistiche - prosegue Zamperini - è quella di riuscire a fare conoscere i territori limitrofi. È un modo per rafforzare l’attrattiva e allo stesso tempo alleggerire la pressione sui centri più visitati. Non si tratta solo di lavorare a livello informativo occorre anche integrare i servizi, in particolare i trasporti. L’accessibilità ai territori è propedeutica ai flussi turistici interni, oltre che rappresentare un valore aggiunto per chi il territorio lo vive tutto l’anno”.

“La presenza di turisti - conclude Zamperini - non deve diventare un incubo ma deve essere sempre un’opportunità di sviluppo. Dove c’è sovraffollamento, inoltre, serve garantire la sicurezza e l’incolumità dei turisti e anche dei cittadini. Il territorio deve fare rete e promuovere tutte le sinergie possibili”.