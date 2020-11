Il cielo lecchese è invaso dagli storni: a migliaia volteggiano sopra la città

Impossibile, in questi ultimi due giorni, non notare la danza degli storni nel cielo lecchese. Soprattutto tra la città capoluogo e il circondario, infatti, a migliaia hanno "colorato" il cielo azzurro: la presenza in gran numero dei piccoli volatili di colore nero ha destatao una certa curiosità tra i cittadini, che si sono interrogati sia sulla tipologia dell'animale e hanno invaso i social network con foto e video.

La "danza" degli storni, in volo alla ricerca di cibo, è stata immortalata, ad esempio, nel video che vi mostriamo in apertura, registrato a Calolziocorte fuori da un bar in zona piazza Vittorio Veneto. Nella galleria, invece, vi mostriamo gli uccelli impegnati nelle loro ricerche a Lecco.