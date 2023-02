Uffici comunali: Ambiente, Urbanistica e Suap operativi nella nuova sede

Nuova sede per gli uffici Ambiente, Urbanistica e Suap del Comune di Lecco. Sono infatti terminate le operazioni di trasloco dalla sede di via Sassi nei nuovi spazi di via Tubi 19. Lo ha confermato in un post sui propri canali social il sindaco Mauro Gattinoni in visita nelle scorse ore agli uffici in questione.

"Gli uffici comunali e i servizi delle aree Ambiente, Urbanistica e Suap sono tutti operativi nella sede di via Tubi 19 - scrive Gattinoni - Si tratta di spazi nuovissimi, moderni e confortevoli sia per i lavoratori sia per accogliere la cittadinanza. Tutte le informazioni, i servizi e le modalità per richiedere un appuntamento sono indicate sul sito del Comune di Lecco".