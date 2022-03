Funzionanti, ma uccise dagli smartphone: quel che resta delle cabine telefoniche a Lecco

Siamo talmente avvezzi alla loro presenza da avere completamente scordato la loro utilità. Sì, è un paradosso. Perché, nell'anno di grazia 2022, forse hanno perso una reale utilità, relegate a pezzi di antiquariato, installazioni a cielo aperto in un museo urbano cittadino nelle quali nessuno entra più o - nel caso dei più giovani - è mai entrato.

Le cabine telefoniche sono lì da decenni, immobili, ciascuna piantata in mezzo all'asfalto. Ci passiamo accanto ogni giorno senza nemmeno più domandarci quale sia l'ultima volta in cui le abbiamo utilizzate. Davvero, quando è stato? Con ogni probabilità chi ha compiuto i quarant'anni deve risalire allo scorso millennio, mentre scommetteremmo che i ventenni nemmeno conoscano l'ebbrezza di un'esperienza tanto poco tecnologica, roba da autentici boomer.

Eppure fino agli anni Novanta, quando la telefonia mobile era solo affare per - nomen omen - facoltosi businessman e gli smartphone ancora un'idea in fase di sviluppo commerciale, cercare una cabina per chiamare casa e annunciare un laconico "stasera arrivo tardi" rappresentava la normalità. Come un sms negli anni Duemila o un emoji oggi. Modalità alternative, salvo affidarsi a improbabili piccioni viaggiatori, non erano contemplate. Si frugava in tasca in cerca del gettone o di una moneta da duecento lire, se necessario si acquistava la tessera in edicola o in tabaccheria per riutilizzarla in un secondo momento. Questo, sì, all'epoca costituiva un momento hi-tech davvero molto alto.

Retaggi del passato, ricordi intrisi di quel pizzico di malinconia in grado di renderli piacevoli. E nonostante gli smartphone e l'epoca iperconnessa in cui viviamo, le cabine continuano a stare dove sono, seppure negli ultimi vent'anni siano andate incontro a un progressivo smantellamento. Telecom ha infatti iniziato un piano di rimozione e sostituzione, ma non tutte le ciambelle riescono col buco. Nel corso degli anni, dopo il 2010, furono addirittura lanciate cabine 2.0 dotate di navigazione internet e servizi interattivi (sms, mail) che non sono mai decollate, anzi sarebbe una notizia trovare qualcuno che le ha effettivamente utilizzate. Diverso è il discorso per il telefono: scommettiamo che qualche ultimo romantico, di tanto in tanto, ancora si avventuri a effettuare la suggestiva chiamata.

Se è vero che il numero di cabine si è fatto via via più esiguo, lo è altrettanto che un servizio di utilità come questo non può scomparire del tutto. Motivo per cui la maggior parte degli apparecchi oggi si trova in esercizi commerciali o luoghi pubblici.

Telecom ha ovviamente perso interesse verso questo segmento al punto che, alle nostre richieste di ottenere l'elenco delle cabine presenti a Lecco, ha fatto spallucce quasi per due anni. Nemmeno i responsabili avevano sotto mano (si suppone sarebbe servita una - ahinoi - scomoda e fastidiosa ricerca in qualche archivio) gli indirizzi presso i quali sono attivi i loro stessi apparecchi. Idem gli uffici comunali. Ma il paradosso delle cabine si è palesato anche su un altro livello: l'elenco che vi proponiamo qui sotto è banalmente disponibile sul sito della Tim/Telecom, basta effettuare una ricerca con le giuste parole chiavi. Già, non lo sapevano nemmeno loro. Cose che capitano. Verrebbe voglia di scrivere "rob de matt".

A Lecco città rimangono 15 cabine stradali. I telefoni pubblici attivi (stando all'ultimo elenco disponibile) sono in totale 35; i restanti si trovano all'interno di esercizi commerciali (16) o presso luoghi di servizio (esempio: ospedale, stazione). In provincia di Lecco sono attivi 176 telefoni pubblici di cui 40 cabine stradali.

Sono a disposizione di chiunque per vivere il brivido del "Tu, Tu" quando si accosta la cornetta all'orecchio. Edicole e tabaccai vendono ancora le tessere, si fa solo un po' di fatica a reperirle, del resto la richiesta non è certo assillante. Il resto è poesia, una foto ingiallita nell'album dei ricordi della nostra infanzia o dei nostri genitori, un video ironico su Youtube, un mondo che non c'è più ma che può ripresentarsi con una semplice chiamata. Con scatto alla risposta.

