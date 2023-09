Un rave party ai Piani Resinelli? "Ballabio dice no"

"Nel nostro territorio non accettiamo rave party o altre manifestazioni non autorizzate perché crediamo che il rispetto delle regole per la sicurezza e per la tutela dell'incolumità pubblica siano un presupposto fondamentale per qualsiasi evento". Sono pronunciate questa mattina dal sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola, il quale a nome dell'amministrazione dice no a ipotesi di rave ai Resinelli. E lo fa mettendo nero su bianco un'apposita ordinanza di divieto.

"Sono diverse infatti le segnalazioni di preoccupazione pervenute in Comune dai residenti dei Piani dei Resinelli in merito a un evento che sembrerebbe si voglia effettuare nella notte tra sabato 16 e domenica 17 -- precisa il primo cittadino - La preoccupazione deriva dal fatto che tale evento, lo scorso anno, si è tenuto nei prati sopra la Baita Segantini e sembrerebbe avesse riguardato diverse centinaia di persone se non, addirittura, un migliaio. A seguito di un tavolo tecnico tenutosi in questura - precisa inoltre Bussola - è stata emessa un'ordinanza sindacale volta a contrastare la realizzazione di tale evento".

Pertanto, dalle ore 21 di domani, sabato 16 settembre, alle 3 di domenica 17 "è fatto divieto di transito verso i Piani Resinelli per contrastare la realizzazione del rave party: il divieto di transito non riguarderà, ovviamente, residenti, proprietari di immobili e avventori di ristoranti e locali pubblici (con prenotazione)".