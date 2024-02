Una scuola per far rivivere il sorriso di Marika

Una scuola per Marika in quel paese della ex Jugoslavia dove la compianta volontaria lecchese operò a lungo per portare aiuti alle popolazioni provate prima dalla guerra e poi dalle difficoltà economiche. Non solo aiuti concreti, ma anche la forza e il sorriso di chi ha sempre saputo guardare agli altri con passione e al bene comune con convinzione. Marika Ara, abitava a Calolziocorte e si è spenta l'11 luglio scorso proprio di rientro dalla Serbia dove era stata colta da un malore che, poi, non le lasciò purtroppo scampo.

La donna, da poco in pensione dopo l'impegno lavorativo nel sindacato con la Cgil, era da sempre molto impegnata nel sociale e in attività di aiuto alle persone più deboli e meno protette dalla società: da chi era rimasto senza lavoro agli immigrati, dagli anziani soli ai senzatetto fino ai profughi della rotta balcanica. Aveva inoltre ricoperto l'incarico di presidente dell'Anpi della Valle San Martino, senza dimenticare l'impegno con l'Auser e con l'associazione Mir Sada.

E proprio gli amici di Mir Sada, insieme al compagno di Marika, Corrado Conti, hanno promosso questa raccolta fondi dal titolo emblematico "Una scuola per Marika", raccolta mirata alla ristrutturazione di una scuola elementare a Kraguievac, nella sua amata Serbia.

"Per ricordare la nostra cara amica Marika, l'associazione Mir Sada di Lecco promuove una raccolta fondi per realizzare una mediateca, un'aula di informatica, l'ufficio insegnanti e un parco giochi presso la scuola del quartiere di Botunje, nella periferia di Kragujevac - scrivono i portavoce di Mir Sada - Questa è la città dove Marika per anni si è impegnata in azioni solidali e di supporto concreto alle famiglie. La copertura dei costi del lavoro ammonta a 15mila euro". Per partecipare basta effettuare un bonifico intestato a Associazione Progetto per la Pace - Mir Sada IT41 B 030 6909 60610 0000 189601. Conto Intesa San Paolo, causale "Una scuola per Marika".