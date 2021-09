"Vaccinato l'80% dei lombardi. Possiamo iniziare a parlare di immunità di gregge"

La Lombardia - e quindi anche il territorio lecchese - è ormai a un passo dall'immunità di gregge. La buona notizia sul fronte della lotta al covid-19 è stata confermata oggi pomeriggio dal presidente della Regione, Attilio Fontana, parlando di campagna vaccinale e terza dose.

"Oggi abbiamo raggiunto l'80% della popolazione lombarda vaccinata con ciclo completo - ha commentato Fontana a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento High Summit 26 a Palazzo Lombardia - Si tratta di un traguardo importante che ci fa sentire più tranquilli, considerato che per la maggior parte delle infezioni sopra tale soglia si comincia a parlare di 'immunità di gregge'. Credo che, se chi ancora non ha aderito si convincerà, le problematiche legate al Covid si ridurranno in maniera sostanziale e, mi auguro, definitiva".

"Le disposizioni che ci sono arrivate dalla struttura Commissariale e dal Ministero della Salute - ha aggiunto infine il governatore - ci dicono che da lunedì 20 settembre si partirà con la terza dose, iniziando da alcune categorie esposte maggiormente al rischio. Il nostro piano per questa nuova fase è già stato approvato dal Governo, già dalla fine di giugno, quindi siamo pronti".