Vaccinazione anti-covid, da venerdì possono prenotarsi 22mila lecchesi

Nuova fase della campagna vaccinale dalla mezzanotte di giovedì: al via le prenotazioni per la fascia 60-64 anni. Ecco come fare

Si è decisamente velocizzata la fase che apre la possibilità di prenotare la vaccinazione anticovid. A partire dalla mezzanotte di giovedì 22 aprile (dunque nella notte tra giovedì e venerdì) anche le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni potranno prenotare il proprio appuntamento per ricevre la somministrazione del vaccino.

Si ricorda che per le prenotazioni online è necessario tenere a portata di mano il numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale.

Più donne che uomini

In provincia di Lecco, secondo i più recenti dati Istat, sono 22.070 gli abitanti che da oggi hanno diritto a prenotare la vaccinazione (10.926 uomini e 11.144 donne) e costituiscono il 6,6% della popolazione complessiva.

A partire dalle ore 00:01 del 23 aprile sarà dunque possibile prenotare la vaccinazione anti Covid-19 anche per le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni. La fase per gli over 65 è scattata invece lunedì 19 aprile. Dal 9 aprile sono aperte inoltre le prenotazioni per le persone in condizioni di elevata fragilità, non in carico alle strutture ospedaliere, o con grave disabilità ai sensi della L.104, art.3 comma 3 attraverso la piattaforma dedicata.

Vaccini, come prenotarsi

Quattro i metodi per prenotare il proprio vaccino anti Covid-19: