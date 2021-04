Vaccinazione anti-covid, da lunedì via alle prenotazioni per la fascia 65-69 anni

Si apre una nuova fase della campagna: ecco come fare. Al 16 aprile somministrate in Lombardia oltre 2,3 milioni di dosi

La vaccinazione anti-covid entra in un'altra fase importante: dopo avere (quasi) terminato la campagna relativa agli over 80, e avere già iniziato da settimane quella relativa ai settantenni, da lunedì 19 aprile in Lombardia si aprono le prenotazioni per la fasci anagrafica 65-69 anni.

Secondo i dati forniti da Regione Lombardia sabato 17 aprile, relativi al giorno precedente (ore 22.30), sono state somministrate 2.318.069 dosi: 1.969.056 di Pfizer (pari all'88% delle dosi consegnate), 459.7907 di AstraZeneca (70%) e 162.306 di Moderna (77%).

Piano di vaccinazione anti-Covid-19 di Regione Lombardia

A partire dalle ore 8 del 19 aprile sarà dunque possibile prenotare la vaccinazione anti Covid-19 anche per le persone di età compresa tra i 65 e i 69 anni. Dal 9 aprile sono aperte inoltre le prenotazioni per le persone in condizioni di elevata fragilità, non in carico alle strutture ospedaliere, o con grave disabilità ai sensi della L.104, art.3 comma 3 attraverso la piattaforma dedicata.

Dal 7 aprile anche gli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale possono prenotare direttamente online. Per i cittadini della fascia d'età 79-70, la prenotazione della vaccinazione anti Covid-19 è scattata dal 2 aprile. È possibile prenotare direttamente il proprio appuntamento online, su piattaforma dedicata.

Vaccini, come prenotarsi

Quattro i metodi per prenotare il proprio vaccino anti Covid-19:

online sul sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

con l'aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione

telefonando al numero verde 800 894545