Asst Lecco, vaccinati i primi over 80 che hanno fatto richiesta da lunedì

Come da programma, da giovedì 18 sono inziate le vaccinazioni anti covid anche per gli over 80 che hanno avanzato specifica richiesta a partite da lunedì 15 febbraio.

Vaccini anti covid a Lecco

Nel territorio di Ats Brianza sono poco più di 80.000 gli over 80 coinvolti nella campagna di vaccinazione anti covid al via da giovedì 18 febbraio (26.000 nella provincia di Lecco e 54.000 in quella di Monza e Brianza). A questi andranno aggiunti altri 8.000 ultra 80enni che, in base ai dati a disposizione di Ats, riceveranno la vaccinazione a domicilio, perché impossibilitati ad uscire in relazione allo stato di salute. Queste persone saranno informate successivamente sulle modalità di effettuazione della vaccinazione.

Come comunicato da Regione Lombardia, dalle ore 13 del 15 febbraio 2021 per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le persone nate nel 1941) è possibile manifestare la propria adesione alla vaccinazione anti Covid-19 collegandosi direttamente alla piattaforma dedicata: https://vaccinazionicovid.servizirl.it/

Le somministrazioni del vaccino per gli over 80 sono cominciate a partire dal 18 febbraio 2021 nelle sedi vaccinali delle Asst (Ospedale di Lecco, Merate, Desio, Carate, Vimercate e Monza) per poi essere estesa ai punti vaccinali che verranno allestitigradualmente dal 24/2 sul territorio, grazie alla preziosa collaborazione dei Comuni, dei medici di medicina generale, della Protezione Civile e del mondo del terzo settore, in fase di perfezionamento.

Richiesta di vaccinazione: come fare

Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano:

la Tessera Sanitaria del soggetto da vaccinare

il Numero di cellulare / Telefono fisso

Possono inserire la richiesta anche i familiari e i caregiver della persona da vaccinare, purché muniti dei dati sopra richiesti.

In alternativa, come già diffuso, è possibile chiedere supporto per l’inserimento dei dati a:

la rete delle farmacie

il Medico di Medicina Generale

L’adesione alla campagna vaccinale prevede due fasi distinte:

Adesione alla vaccinazione

In questa prima fase è richiesto al cittadino l’inserimento dei propri dati. Per verificare che il numero di cellulare inserito sia corretto il Sistema invia all’utente un SMS contenente un codice di verifica per la sua validazione.

Nel caso in cui il cittadino sia sprovvisto di un numero di cellulare è possibile inserire un numero di telefono fisso.

Per proseguire con la richiesta è necessario esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale anti Covid-19.

Al termine della procedura il sistema genera una ricevuta contenente il numero di richiesta adesione e un riepilogo dei dati forniti.

Prenotazione dell'appuntamento

Successivamente alla fase di adesione, il cittadino riceve un SMS (o una telefonata se è stato inserito nella piattaforma un numero fisso), in cui vengono fornite le indicazioni dell’appuntamento. Al momento non è prevista la possibilità di modificare data, ora e luogo della somministrazione. Qualche giorno prima della vaccinazione, un SMS ricorda al cittadino l'appuntamento fissato.

Per ottenere una migliore protezione dal coronavirus occorrono due dosi di vaccino.

L’appuntamento per la seconda dose viene comunicato contestualmente alla somministrazione della prima dose.

Sul sito di Regione Lombardia verranno pubblicate le “Domande più Frequenti” per supportare i cittadini all’adesione al vaccino: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid

