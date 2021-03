Punto vaccinale per l'Altolago, "Bellano Bella": «Speriamo rimanga a disposizione per tutti»

Anche Bellano diventerà un centro vaccinale anticovid a disposizione del territorio, in questo caso per il bacino dell'Altolago. Si parte con gli Over 80, poi si valuterà per le altre fasce anagrafiche, proprio come accadrà con gli altri punti vaccinali aperti a Introbio, Mandello e Valmadrera.

La notizia è stata accolta positivamente dal gruppo di minoranza "Bellano Bella", come spiega il capogruppo in Consiglio, nonché segretario del Circolo Pd Bellano-Dervio Andrea Nogara. «È arrivata conferma che mercoledì 17 marzo partirà a Bellano la campagna di vaccinazione nella palestra comunale - dichiara - Un ringraziamento va a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa che consentirà, soprattutto a quelle fasce di popolazione più fragili, di accedere, di certo in modo più agevole, a questo essenziale servizio».

«Sentiamo altresì il bisogno di esprimere un sincero sentimento di gratitudine verso medici, infermieri, amministrativi e componenti di associazioni di volontariato che con la loro opera, e a titolo del tutto gratuito, svolgeranno l'attività di vaccinazione per tutto il periodo necessario. L'auspicio è che la struttura possa rimanere fruibile per tutte le altre categorie ancora in attesa di vaccinazione. In cuor nostro li avremo tutti ancor più cari».