Valmadrera, il "Fatebenefratelli" diventa un centro vaccinale: da lunedì porte aperte per gli over 80

Il Centro Culturale "Fatebenefratelli" diventa, dopo la campagna antinfluenzale, un centro vaccinale anche per le inoculazioni anti-Covid. Grazie alla disponibilità dei due Gruppi Medici di Base presenti a Valmadrera, il Centro Cuneo di Via Roma e il Gruppo Cure Primarie di via Casnedi, e dell’impegno solidale dei Gruppi di Protezione Civile e della Croce Rossa, il Centro di Valmadrera ospiterà, a partire da lunedì 15 marzo, tutta la "macchina" che sottoporrà a vaccinazione gli ultraottantenni del Distretto, ovvero dei Comuni di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario.

Contatto a breve

«Gli Amministratori ringraziano l’Ats della Brianza per aver razionalizzato sul territorio il servizio che permette alle famiglie degli anziani minori difficoltà rispetto a una necessità irrinunciabile». Stando a quanto riferito, le segreterie dei Gruppi Medici contatteranno nei prossimi giorni le persone da vaccinare.