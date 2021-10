Vaccinazioni: da Regione 4 milioni di euro per coinvolgere i medici di base

Un maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale (Mmg) nelle campagne vaccinali antinfluenzale e anti-Covid grazie a uno stanziamento di oltre 4 milioni di euro.

Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta della Regione Lombardia su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, che contiene la pre-intesa sull’'accordo integrativo regionale di medicina generale per l’anno 2021. "Il documento - spiega Moratti - integra la pre-intesa sulla partecipazione alla campagna di vaccinazione anti-Covid, approvata a fine gennaio. L'accordo punta al pieno coinvolgimento dei medici di famiglia nell'attuazione delle campagne vaccinali in corso".

"Un contributo, quello dei medici di famiglia - conclude Letizia Moratti - che riteniamo fondamentale non solo per affrontare l’ultimo miglio dell'emergenza pandemica, ma anche per farci trovare pronti all'arrivo di forme influenzali e a scongiurarne ricadute sulla popolazione, specie quella più anziana o fragile".

L’intesa mira, in particolare, a incentivare i Mmg a partecipare alla campagna di vaccinazione anti-Covid, nonché a quella antinfluenzale. Lo stanziamento di 4.161.057 euro consentirà di trovare nuovo personale medico e infermieristico così da ampliare gli orari degli ambulatori.

L'accordo, infine, conferma gli incentivi degli anni precedenti, destinati al riconoscimento di nuove forme associative e di nuovo personale di studio.