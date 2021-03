Comune di Lecco-Fondazione Comunitaria: avviata una raccolta fondi per finanziare l'hub del PalaTaurus

Il sindaco Mauro Gattinoni: «In questa prima fase saranno gli over 80 e le categorie speciali a essere interessati, l’80% di questa popolazione dev'essere ancora vaccinata» in provincia di Lecco

Comune di Lecco e Fondazione comunitaria del Lecchese onlus, di comune accordo con Ats Brianza e Asst Lecco, hanno lanciato una raccolta fondi rivolta alle aziende e alle associazioni di categoria del territorio per coprire le spese di allestimento e quelle dei servizi connessi alla prima fase della campagna vaccinale della popolazione lecchese che prenderà il via presso il Palataurus di Lecco.

«In questa prima fase - spiega il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni - saranno gli over 80 e le categorie speciali a essere interessati: l’80% di questa popolazione (per la provincia di Lecco) dev'essere ancora vaccinata e potrà fare riferimento al polo vaccinale del Palataurus (viale Giacomo Brodolini 35, Lecco). Il polo vaccinale lecchese sarà presidiato dai dipendenti dell’Asst di Lecco e dai medici di medicina generale. Le convocazioni con data e luogo della vaccinazione saranno indicate ai soggetti interessati tramite i canali individuati da Regione Lombardia».

Come donare

Per sostenere concretamente la raccolta dedicata alla “Fase 1” della vaccinazione riguardante gli over 80 e le categorie speciali di tutta la provincia di Lecco, i soggetti interessati «possono contribuire con una donazione sul conto corrente intestato alla Fondazione comunitaria del Lecchese»:

Intesa Sanpaolo Milano - Filiale accentrata TERZO SETTORE

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

?IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: “Aiutiamoci - Polo vaccinale”. Le donazioni al Fondo “Aiutiamoci - Polo vaccinale” danno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Per informazioni: Fondazione comunitaria del Lecchese – tel. 0341 353123, cell. 348 8081169.