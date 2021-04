Vaccinazioni per gli anziani senza appuntamento: oggi scattano le somministrazioni

Partono anche le vaccinazioni anti-Covid per gli over 80 che hanno aderito e sono attualmente senza un appunamento. Come da indicazioni dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti da oggi, mercoledì 7 aprile, gli anziani che si sono registrati sul portale regionale ma che non hanno ancora ricevuto la convocazione per la vaccinazione potranno recarsi nei vari hub e ricevere la prima dose. Per non creare disagi, «le Asst presenti nel territorio dell'Ats Brianza» hanno definito le seguenti modalità di fruizione del servizio:

Asst di Lecco

Centro Vaccinale Palataurus – Via Giacomo Brodolini 35 Lecco

da mercoledì 7 a domenica 11 aprile

dalle 8.00 fino alle 20.00

da mercoledì 7 a domenica 11 aprile dalle 8.00 fino alle 20.00 Ospedale di Merate, Largo Mandic Merate

da mercoledì 7 a domenica 11 aprile

dalle 8.00 fino alle 20.00

Asst di Monza

Ospedale Vecchio - via Solferino, 16 – Monza

mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 aprile

dalle 9.30 fino alle 15.00

mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 aprile dalle 9.30 fino alle 15.00 Autodromo Nazionale Monza, presso il Padiglione “Ex Museo”, con ingresso da via Santa Maria alle Selve di Biassono a partire dalle 8.30.

sabato 10 e domenica 11 aprile

dalle 8,30 alle 17,30

Asst della Brianza

Presso i centri vaccinali Covid dell’Asst della Brianza (ospedali di Carate e Vimercate e PalaBancoDesio) sono state predisposte linee vaccinali dedicate, cui è possibile accedere preferibilmente mediante il consueto sistema di prenotazione dell’ASST Brianza, “Accoda”, disponibile dalle ore 20.00 di oggi sull’home page del sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-brianza.it. Sono consigliate a tutti tale modalità di accesso regolamentata, al fine di limitare le attese e soprattutto scongiurare ogni assembramento.

La registrazione sul portale consentirà alla persona di conoscere la data e l’ora di vaccinazione presso una delle 3 strutture. Tutti i cittadini ultraottantenni residenti sul territorio di Asst della Brianza ancora in attesa riceveranno un appuntamento nelle giornate del 7-8-9-10-11 aprile.

Le linee vaccinali aggiuntive saranno operative nelle seguenti fasce orarie: