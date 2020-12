Lotta al Covid: vaccini arrivati anche nel Lecchese, si parte dal personale dell'Azienda Sanitaria

E' arrivata anche nel Lecchese l'attesa fornitura di vaccini anti-Covid annunciata martedì da Regione Lombardia. Nella giornata di giovedì 31 dicembre, infatti, è arrivata la prima distribuzione settimanale delle fiale assegnate. Ha, quinidi, ufficialmente inizio la campagna vaccinazioni contro il Sars-Cov-2.

In questa fase come previsto dalle indicazioni ministeriali, la somministrazione del vaccino è destinata al personale in servizio presso l'Asst di Lecco, proseguendo per tutto il mese di gennaio a favore anche del personale dei servizi; toccherà poi ai medici di medicina generale, i pediatri del territorio e il personale che opera per l'Ats della Brianza. Di seguito l’attività si articolerà verso il personale delle Rsa e i relativi ospiti.

11mila dosi

Sono 11mila le dosi, 6 per fiala, destinate al nostro territorio: dopo le prime inoculazioni simboliche eseguite domenica 27 dicembre, quindi, la lotta al virus entra davvero nel vivo: nello specifico saranno vaccinati i 1.658 volontari del soccorso che viaggiano sulle varie "Croci" del Lecchese, i 3.973 medici, infermieri, Oss, Asa, addetti alle pulizie, alle mense e amministrativi dell'Azienda Sanitaria, i 194 medici di medicina generale, i 679 dipendenti delle cliniche private lecchesi, i 150 impiegati dell'Ats Brianza di Lecco e le 2.065 persone presenti nelle Rsa del territorio. Il "Manzoni" di Lecco ha fatto da punto di approdo per le dosi, stipate nei vari frigoriferi: entro cinque giorni saranno inoculate alle persone sopra descritte.