Lotta al Covid-19: oggi arrivano oltre tremila vaccini Moderna

Intanto prendono il "via" le prenotazioni dedicate alla fascia 65-69 anni

Arriveranno a destinazione oggi, lunedì 19 aprile, i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Lecco di 3.500 dosi del vaccino Moderna. Le consegne avverranno in collaborazione con l’esercito italiano.

I mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Piacenza e proseguiranno il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere la loro destinazione finale presso l’Ospedale "Alessandro Manzoni" di via dell'Eremo.

Vaccini, come prenotarsi

Da oggi Regione Lombardia ha aperto la possibilità di prenotare la vaccinazione anti-covid alla fascia di popolazione compresa fra i 65 e i 69 anni. Quattro i metodi per prenotare il proprio vaccino anti Covid-19: