Vaccini antinfluenzali al Cab, «già raggiunte 500 prenotazioni in poche ore»

Al Cab Polidiagnostico sono arrivati i vaccini antinfluenzali. A comunicarlo è il direttore Paolo Godina. «In poche ore abbiamo raggiunto le 500 prenotazioni di privati cittadini e diverse aziende del territorio hanno evidenziato interesse per i propri collaboratori - precisa Godina - Questa settimana riceveremo le prime 3.000 fiale di Fluarix Tetra e dal 7 dicembre nei nostri poliambulatori di Barzanò, Merate, Erba e Arcore inizieremo ufficialmente la campagna vaccinale con il rilascio dell'apposito certificato. Ci rivolgiamo alla totalità dei cittadini, senza alcuna limitazione. Il vaccino è prenotabile attraverso il nostro call center al costo di 59 euro. Lo paghiamo al fornitore circa il triplo rispetto allo scorso anno e questo giustifica una tariffa di vendita molto elevata».

Una notizia che senza dubbio verrà accolta con piacere da molti cittadini. «La procedura per l'ottenimento è stata complessa, ma sin da settembre ci siamo attivati per rendere possibile ed efficace questo servizio. Sul territorio italiano è praticamente impossibile trovare il vaccino, così ci siamo rivolti all'estero (in Svizzera e Germania). Fondamentale poi il supporto dell'Agenzia del Farmaco (Aifa) e di Regione Lombardia che in tempi rapidi e competenza hanno fornito tutte le indicazioni necessarie alla corretta importazione».

Ogni anno Cab Polidiagnostico propone la campagna antinfluenzale, ma questa assume una rilevanza fondamentale nello scenario attuale. L'obiettivo della campagna per le vaccinazioni di massa allo scopo di limitare la pressione esercitata sulle strutture sanitarie da persone con sintomi Covid, ma dovuti all'influenza, sarà difficilmente raggiunto. il picco della diffusione del virus influenzale è atteso per gennaio. «Abbiamo sempre fatto i vaccini, nel 2020 la sensibilità pubblica è cresciuta in modo esponenziale. I sintomi dell'influenza e del Covid-19 sono sovrapponibili, specie nei primi giorni. Vaccinarsi quest'anno significa tutelare se stessi e gli altri».