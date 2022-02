Vaccini anti-Covid: accesso senza prenotazioni per i bambini anche questo weekend

Anche il prossimo weekend, sabato 5 e domenica 6 febbraio, i bambini della fascia d’età 5-11 anni potranno accedere in 30 centri vaccinali della Regione Lombardia senza prenotazione. Per quanto riguarda il nostro territorio, come lo scorso fine settimana i vaccini verranno somministrati ai bambini presso l'ospedale Manzoni di Lecco.

“Regione Lombardia - ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - in questo mese conclusivo della campagna massiva, compie un ulteriore sforzo organizzativo, grazie al generoso impegno del personale che lavora nei centri vaccinali, per venire incontro alle famiglie e offrire la possibilità di ricevere la somministrazione senza prenotazione".

Moratti ha quindi aggiunto: "Gli ultimi dati dei contagi tra la popolazione scolastica, più bassi tra gli adolescenti che sono più vaccinati, dimostrano sul campo l’efficacia del vaccino anche nell’evitare i contagi, e quindi a scongiurare i possibili sintomi a lungo termine post guarigione, oltre ai decorsi più gravi della malattia”.