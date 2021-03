Vaccini anticovid in Lombardia. Moratti: «170.000 somministrazioni al giorno per concludere il piano entro giugno»

Scelti anche i "centri massivi" dove vaccinarsi. Per quanto riguarda Ats Brianza nessuno sarà in provincia di Lecco. I quattro previsti sono a Carate, Erba e due a Monza

Il piano per la vaccinazione di massa, con l'individuazione di centri in cui saranno effettuate le somministrazioni, la previsione di effettuare circa 170.000 vaccini al giorno per arrivare all'obiettivo di completare le vaccinazioni entro il giugno 2021 coprendo 6.6 milioni di residenti in Lombardia. E investimenti per 4 miliardi in sanità tra il 2021 e il 2028 con l'obiettivo di favorire l'adeguamento tecnologico e il miglioramento della qualità delle prestazioni.

Questi i temi al centro della conferenza stampa tenuta oggi dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dalla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti e dall'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, insieme a Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinazioni anti-Covid e a Giovanni Pavesi, direttore generale della DG Welfare.

Saranno coinvolti 6,6 milioni di cittadini lombardi

«Con la delibera approvata oggi in Giunta per i centri massivi - ha spiegato la vicepresidente Moratti - proseguiamo nella direzione intrapresa la scorsa settimana in coerenza con il nostro "modello misto" (strutture ospedaliere, Rsa, mondo della sanità) e nel rispetto delle linee guida nazionali per concludere entro giugno 2021 la campagna vaccinale, compatibilmente con l'arrivo delle dosi necessarie dei vaccini».

«Abbiamo individuato - ha aggiunto la vicepresidente - d'intesa con le Ats e i Comuni, i centri vaccinali necessari al completamento della vaccinazione massiva entro il mese di giugno 2021 coinvolgendo 6,6 milioni di cittadini». Tre le fasi individuate per le vaccinazioni: la Fase 1 per gli operatori sanitari e ospiti delle Rsa, la Fase 1 Bis che riguarda la Rete sanitaria extra-ospedaliera, rete territoriale, Sistema, rimanenti ulteriori professioni sanitarie ed infine la Fase 1 Ter riguarda gli ultra ottantenni.

I centri per la vaccinazione: al momento Lecco "non c'è", si dovrà andare nel territorio Monzese

«Per completare le vaccinazioni entro il mese di giugno - ha aggiunto Letizia Moratti - è necessario garantire circa 170.000 vaccinazioni al giorno. I centri vaccinali massivi individuati garantiscono una capacità pari a circa 140.000 somministrazioni di vaccino al giorno. Alla capacità dei centri massivi si aggiungono circa 30.000 somministrazioni al giorno garantite dalle strutture sanitarie private (ospedali e ambulatori) e dal canale distribuito (MMG, farmacie, somministrazioni domiciliari, aziende».

La Regione ha quindi indicato i centri massivi per le vaccinazioni al momento previsti in ogni Ats. Per quanto riguarda quella a cui fanno capo i cittadini lecchesi, l'Azienda di Tutela della Salute della Brianza, sono state individuate quattro postazioni, tutte in provincia di Monza: si tratta dell'area ex Philips e dell'Autodromo (paddock) entrambi a Monza, il Polaris Studio a Carate Brianza e Lariofiere a Erba.

La vicepresidente Moratti ha infine illustrato l'accordo gratuito con Poste Italiane che gratuitamente mette a disposizione la sua piattaforma, utilizzata in altre regioni, per rafforzare le adesioni e le prenotazioni dei vaccini attraverso l'accesso per i cittadini da tutti i punti offerti da Poste italiane (portale, call center, uffici postali, portalettere) e la disponibilità per i cittadini di scegliere quattro date possibili. «La scelta di Poste è scelta strutturale - ha concluso la vicepresidente della Lombardia - e sarà operativa fra tre settimane».