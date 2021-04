Vaccini anticovid tra ritardi e burocrazia: «La battaglia per la tutela dei soggetti fragili non riesce a guadagnare terreno»

Dopo un mese dal suo primo appello pubblico per essere vaccinata in quanto soggetto fragile, l'insegnante lecchese Tamara Fumagalli è ancora in attesa del siero anticovid. Il motivo? Questioni tecniche, mediche e burocratiche legate al tipo di vaccino che dovrebbe ricevere. Il dato di fatto è che dopo oltre tre mesi dall'arrivo in Italia dei primi vaccini, Fumagalli è ancora in attesa della prima dose nonostante sia un soggetto a rischio in quanto affetta da sclerosi multipla, immunodepressa e con un deficit respiratorio severo.

Professoressa di Inglese alle scuole medie de La Valletta Brianza, il 2 marzo scorso Tamara aveva scritto a diversi organi di informazione locali e nazionali per segnalare il triste paradosso che l'aveva vista suo malgrado protagonista: pur rientrando in una fascia a rischio, non era stata inserita tra le persone prioritarie da vaccinare. Solo la professione di docente le aveva permesso di poter sperare in una somministrazione in tempi brevi.

«Non avrei mai pensato di dover ringraziare la mia professione per avere garantito un diritto - aveva spiegato in quell'occasione Tamara Fumagalli - Sono un soggetto a rischio poiché affetta da sclerosi multipla, immunodepressa e con un deficit respiratorio severo. Ma solo nei prossimi giorni potrò essere finalmente vaccinata».

Neppure così, però, ha potuto raggiungere il suo più che giusto obiettivo. E così è trascorso un altro mese e l'iter che sta vivendo per approdare alla vaccinazione anticovid sta diventando un'odissea. Ecco la nuova testimonianza messa nero su bianco oggi, giovedì 1° aprile, da Tamara Fumagalli per spiegare nei dettagli quello che le sta capitando. La speranza, comunque, è che nei prossimi giorni la situazione finalmente si sblocchi e che la lecchese possa essere finalmente vaccinata.

«Conditio sine qua non»... Ecco la sua testimonianza