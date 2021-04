Fragili under 60: aprono le prenotazioni per il vaccino anti-Covid

Nuovo step nella progressione del piano vaccinale a Lecco e in Lombardia. A partire dalle ore 12 di oggi, mercoledì 28 aprile, i cittadini fragili di età compresa tra 55 e 59 anni, in possesso di un'esenzione per patologia, possono prenotare la vaccinazione anti Covid-19 direttamente dal portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Si tratta di cittadini che dispongono di un'esenzione per malattia cronica ossia affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19.

Le patologie incluse in questa nuova fase sono quelle riportate nella tabella 3 delle "Raccomandazioni nazionali ad interim su gruppi target della vaccinazione anti Sars-CoV-2 del 10 marzo 2021". Le modalità di adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19 sono disponibili sul sito di Regione Lombardia e sul portale di prenotazione.

Vaccini, come prenotarsi

Quattro i metodi per prenotare il proprio vaccino anti Covid-19: