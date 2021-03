Vaccinazioni, il punto della situazione: somministrate quasi 500mila dosi, 33mila giovedì

In Lombardia, a giovedì 25 marzo, sono state somministrate 1.409.677 dosi di vaccino anti-Covid.

Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione in Lombardia sono 725.923, di cui 49.577 sono ospiti nelle Rsa. A giovedì mattina, tra gli aderenti sono state somministrate 491.202 dosi (di cui 360.049 prime dosi e 131.153 seconde dosi). Nella giornata di ieri sono state somministrate 33.481 vaccinazioni, di cui 23.610 prime dosi e 9.871 seconde dosi. Di queste 17.601 riguardano gli over 80, 9.842 il personale scolastico e 6.038 gli under 80.

Ad oggi, inoltre, sono 121.995 le dosi somministrate al personale scolastico.

Si segnala che i valori cumulati possono variare nel tempo poiché alcuni centri vaccinali registrano alcune vaccinazioni in modalità differita per favorire l'operatività dei vaccinatori in alcuni casi specifici.