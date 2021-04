Il centro vaccini del Lavello riapre una giornata per i richiami

L'hub vaccinale anticovid di Calolziocorte riapre per i richiami degli over 80. Come per la prima dose, anche questa volta basterà una sola giornata per completare tutte le somministrazioni in programma. L'appuntamento è fissato per giovedì 29 aprile nella palestra attrezzata del Lavello. I richiami verranno effettuati dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Verranno vaccinati quasi 150 anziani residenti tra Calolziocorte, Vercurago, Erve, Carenno, Monte Marenzo, Olginate, Garlate e Valgreghentino.

Il sindaco Ghezzi: «Disponibili anche per altre fasce di età quando servirà»

«Ho avuto conferma questa mattina dalla cooperativa dei medici che ci sono i vaccini e che potranno essere somministrati nella palestra del Lavello come avevamo fatto il 1° aprile - conferma il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi - Si tratta di un servizio importante per la popolazione del territorio, la struttura è già pronta e come noto, grazie anche alla collaborazione dei volontari, aveva già dimostrato di funzionare bene. Ora restiamo in attesa di capire se questo hub vaccinale potrà essere utilizzato più avanti anche per altre fasce di età. Noi, ovviamente, ci siamo».

Il servizio di giovedì 29 vedrà dunque ancora una volta la presenza dei medici di base della valle San Martino per la somministrazione della seconda dose del vaccino. Con loro collaboreranno i volontari di Protezione civile, alpini e Volontari del Soccorso con il coordinamento dell'assessore Cristina Valsecchi. Le modalità di accesso resteranno quella del 1° aprile, per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al proprio medico di base o ad Ats Brianza.