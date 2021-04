Vaccini anti-Covid: AstraZeneca per i richiami, Pfizer e Moderna ai nuovi prenotati

Superata la quota delle settantamila inoculazioni quotidiane, la Lombardia non può permettersi di frenare sull'avanzamento della campagna vaccinale. Sul territorio si stanno iniziando a vaccinare i 60-69enni; la direzione Welfare non intende riprogrammare questi appuntamenti e somministrare meno dosi del previsto, pertanto ha preferito dare un'indicazione diversa: dal 26 aprile le vaccinazioni saranno fatte con Pfizer e Moderna, di cui c'è ampia scorta, e Astrazeneca sarà riservata ai richiami, che iniziano proprio a fine aprile.

AstraZeneca per i richiami

Fino ad ora, Astrazeneca era stato somministrato a insegnanti e forze dell'ordine. Poi, quando le autorità sanitarie europee hanno stabilito di consigliare il vaccino anglo-svedese solo agli over 60, questo siero è stato riservato a quelle fasce d'età, a patto di non essere contemporaneamente fragili o disabili gravi.

La decisione, comunque, è provvisoria. Dipende da quando arriveranno le prossime dosi e quante ne arriveranno. Per il momento, con le prime seconde dosi di Astrazenca da somministrare, è più importante avere le dosi necessarie per farlo. Secondo il commissario nazionale covid Francesco Paolo Figliuolo, tra il 27 aprile e il 5 maggio arriveranno cinque milioni di dosi dei quattro vaccini per ora autorizzati in Italia. Il commissario intanto ha fissato nuovi target regionali: la Lombardia deve arrivare a 99mila dosi al giorno entro il 29 aprile.

Nel Lecchese sono state somministrate 66.423 dosi, 23% della popolazione target (289.816), e 30.404 seconde dosi, cifra che rappresenta il totale dei vaccinati (10,49%).