Troppi incidenti: il vademecum per andare in montagna in sicurezza

Fioccano gli incidenti in montagna. Tanti. Troppi. Complice il gran caldo e il periodo estivo, sempre più persone fruiscono dei sentieri e degli itinerari offerti dai monti del territorio, con un alto numero di incidenti che si traducono in interventi dei soccorritori e in ospedalizzazioni. Soltanto tra sabato 19 e lunedì 21 agosto si sono contati ben cinque episodi.

Nel tentativo di ridurre la percentuale di rischio per i fruitori della montagna, riportiamo i consigli del Soccorso alpino destinati a chi si reca sui monti per effettuare un'escursione. Qui anche i consigli per il periodo di caldo torrido.

Il vademecum per le escursioni

Pianificare preventivamente il percorso.

Scegliere le escursioni tenendo conto della propria preparazione tecnica e della propria condizione psico-fisica.

Non andare da soli, se possibile, in montagna; comunicare a familiari e/o amici l'itinerario che verrà percorso, e portare sempre al seguito un cellulare per eventuali richieste di soccorso.

Attivare l'app "salvavita" Georesq sul cellulare! Aiuterà i soccorritori a trovarti in caso di bisogno.

Attrezzarsi adeguatamente in relazione all'attività programmata, al percorso, alla quota e alla stagione. Vestirsi in maniera adeguata facendo particolare attenzione alle calzature.

Avere nello zaino un ricambio completo asciutto, una giacca anti piogga/vento, cibo e soprattutto delle bevande. Non devono mancare un piccolo kit di pronto soccorso e una lampada frontale.

In caso di imprevisti (difficoltà elevate, pericoli ambientali, maltempo e altro) bisogna essere consapevoli e rinunciare.

Chi si trovasse in difficoltà non deve farsi prendere dal panico, ma mettersi in posizione di sicurezza e attendere i soccorsi.

Come allertare i soccorsi

Per tutte le emergenze in zone montane impervie o in grotta chiama il 118 richiedendo espressamente che sia allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Qualora si contatti il 118, bisogna cercare di non spostarsi dal luogo in cui ci si trova: si faciliterà l'individuazione da parte dei soccorritori; si potrebbe non essere più raggiungibili telefonicamente a poca distanza dal punto in cui prima c'era copertura; cambiando luogo si potrebbe addirittura peggiorare la propria situazione. Gli operatori del 118 chiederanno tutte le informazioni indispensabili, e daranno opportuni consigli in attesa dell'arrivo dei soccorsi.