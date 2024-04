I 102 anni di Teresina, memoria storica della città e bravissima nei cruciverba

Proprio oggi, 25 aprile, dopo la cerimonia ufficiale della Festa della Liberazione, il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi ha fatto visita alla signora Teresina Dell’Oro per i suoi 102 anni. Anni molto ben portati, e festeggiati con un pranzo in compagnia e sentito abbraccio da parte di parenti e amici nell'abitazione della centenaria, in Vicolo Stretto, nell'antico nucleo di Valmadrera.

Presenti i figli Wilma e Luigi, più volte consigliere e vicesindaco di Valmadrera e le rispettive famiglie, la signora Teresina ha dimostrato grande lucidità e serenità. Durante l’ incontro Teresina ha raccontato i suoi ricordi del 25 aprile a partire dagli anni della giovinezza. La donna è una vera e propria memoria storica della comunità, essendo nata, cresciuta e avendo sempre abitato sempre a Valmadrera.

Il nipote Italo Dell’Oro è vescovo di Houston

Molti l’hanno incontrata proprio ieri al supermercato (Teresina dice che così prende un po’ d’aria) e in tanti sanno che la donna a 102 anni si esercita con successo con i cruciverba. Durante l’ incontro con il sindaco ha portato il suo saluto il vescovo di Houston, monsignor Italo Dell’Oro per pochi giorni a Valmadrera, nipote della stessa festeggiata. Nella visita di oggi è emersa anche una curiosità: le ultracentenarie a Valmadrera sono tutte donne e sono ben sei su una popolazione di circa 11.500 abitanti.