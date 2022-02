Notte di neve e un suggestivo risveglio in bianco, il video da Valcava

Notte di neve in quasi tutto il territorio lecchese. E, ovviamente, copiosi fiocchi bianchi sono caduti anche in Valcava, nota località dell'alta valle San Martino al confine tra le province di Lecco e Bergamo, situata a circa 1.200 metri di altezza. Anche questa volta il nostro lettore Oliviero Bravi (titolare del ristorante La Cantinetta) ci ha inviato un video e un'immagine della neve che ha coperto di bianco - rendendola ancora più caratteristica e suggestiva - la frazione di Torre De' Busi. Un risveglio con oltre 30 centrimetri di coltre bianca. La prima nevicata di questa stagione era scesa lo scorso 25 novembre (clicca qui per vedere il video). Tra ieri, serata di San Valentino, e oggi, la replica.

Anche Angelo Brumana, titolare del chiosco al passo Valcava e del ristorante Da Fausto, ha pubblicato su Facebook un'immagine scattata poco prima dell'alba nella piazza della chiesa: e anche qui la neve ha disegnato un panorama da cartolina. Già in passato, neve e nuvole avevano regalato scorci poetici sulle alture della Valle San Martino.