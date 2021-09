Valerio Costa, da playmaker del Basket Lecco a corteggiatore a "Uomini e donne"

Nella stagione in maglia bluceleste, Serie B 2017/18, disputò 14 partite segnando 4 punti di media. Lunedì è apparso da Maria De Filippi per conquistare le troniste Roberta e Andrea Nicole

Vestì la gloriosa maglia del Basket Lecco in Serie B, adesso prova la strada da corteggiatore nel noto programma televisivo "Uomini e donne". Valerio Costa, 24 anni, cestista, è stato selezionato per il cast della trasmissione condotta da Maria De Filippi, appuntamento fisso del palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Costa, playmaker sul parquet di gioco, questa settimana ha partecipato in qualità di corteggiatore di Roberta, 21enne romana, e Andrea Nicole, nata uomo e da tempo in transizione per diventare donna. Dalle prime puntate trasmesse, è stata la giovane Roberta a darsi la chance di approfondire la conoscenza di Valerio.

Il profilo di Costa

Valerio, nato a Reggio Calabria nel 1997, è cresciuto cestisticamente nelle file del Casalpusterlengo, esordendo in Serie C con la maglia della Nuova Jolly Reggio Calabria per poi passare in Serie A2 con le maglie di Casalpusterlengo, Reggio Calabria, Piacenza, quindi B con Basket Lecco, Teramo, Porto Sant'Elpidio, Vicenza e Avellino. Quest'estate si è aggregato in pre-season alla compagine di Scafati.

Nella stagione in maglia bluceleste, Serie B 2017/18, Costa disputò 14 partite segnando 54 punti (media 4.07), per 21' a incontro, con il 35% al tiro da due e il 12% al tiro dalla lunga distanza, più 2,93 rimbalzi di media. Disputò, senza grande spazio, anche due incontri ai play-off, agli ordini di coach Massimo Meneguzzo.