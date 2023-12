Il grande cuore dei Babbo Natale Innominati Bikers, super festa con gli asili

Successo per la terza edizione del Babbo Natale in moto. Quest'anno gli amici dell'associazione Innominati Bikers di Vercurago hanno festeggiato l'arrivo del Natale insieme alle scuole dell'infanzia paritarie della Rete della Valle San Martino, che unisce i plessi di Carenno, Torre de Busi e Vercurago. Il momento clou, che ha coinvolto anche bambini, educatrici e genitori, è andato in scena ieri pomeriggio nell'oratorio di Vercurago con l'arrivo dei Babbo Natale in moto (dopo un tour lungo le strade del territorio) e una serie di spettacoli a tema natalizio che hanno coinvolto oltre 500 persone. Nei giorni precedenti era toccato alla tradizionale ricorrenza di Santa Lucia all'interno dei singoli asili.

"Grandi e piccini sono stati festeggiati in diversi modi - raccontano le educatrici - le tombolate con i nonni nelle diverse scuole, la lotteria di Santa Lucia e la lista dei desideri fino alla bellissima festa proposta nel pomeriggio di sabato 16 dicembre, quando i bambini di tutte e tre le scuole sono stati i protagonisti di 'Una bellezza senza tempo'. Canti, balletti e il rombo delle moto dei Babbi Natale Innominati Bikers hanno dato vita a una grande festa tra sorrisi e stupore".

Più di 500 persone hanno riempito l'oratorio in un clima natalizio

"Più di 500 persone hanno riempito l'oratorio in un clima natalizio - aggiungono gli organizzatori - I bambini hanno rappresentato e cantato la storia della stella cometa e della nascita di Gesù tra applausi e canti emozionanti, con cuori sventolati per fare un augurio di serenità e di pace per questo Natale".

I tre presidenti (don Andrea, don Daniele e don Marcello) con tutto il personale delle tre scuole hanno infine ringraziato il gruppo degli Innominati Bikers per tutti i doni, ma anche per l'allegria portata. Un grazie anche ai ragazzi del Cse1 Artimedia di Lecco per la creazione della scenografia, alla la pro Vercurago San Girolamo per i doni di Santa Lucia, agli zampognari della Valle San Martino e ai Firlinfeu che hanno riempito con la loro musica gli eventi natalizi.