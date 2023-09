Distretto del commercio: fondi per 5 comuni, interventi anche sul lungolago

È arrivato l'ok di Regione Lombardia relativo al bando "Distretti del Commercio" per assegnare fondi a iniziative pubbliche in 5 comuni del territorio: Calolziocorte, Olginate, Vercurago, Torre de' Busi e Carenno. L’iter per l’assegnazione del bando è stato portato avanti dal sindaco Marco Ghezzi, responsabile del commercio a Calolziocorte, e dall’assessore Cristina Valsecchi, essendo Calolziocorte il comune capofila del distretto Valle San Martino.

Il contributo regionale coprirà l’ammontare del 50% degli interventi di una serie di opere di interesse pubblico. Calolzio effettuerà lavori di riqualificazione del lungofiume in località Lavello tramite l’installazione di giochi per bambini e barriere anti-intrusione nei parcheggi, per un costo totale di 68.024 euro. Anche a Olginate si interverrà sul lungofiume, tramite la fornitura e la posa di arredi urbani tra piazza Pescatori e piazza 18 Agosto, per un ammontare di 30.000 euro.

Il comune di Vercurago installerà invece casse automatiche e nuovi sistemi di accesso nelle autorimesse pubbliche in via Piave e via Lido Moggio per un totale di 24.700 euro. Torre de' Busi ha sviluppato a sua volta un progetto per riqualificare l’arredo urbano di via Favirano e a Valcava, per una spesa di 23.000 euro. Infine Carenno investirà sulla riqualificazione di via Roma con un progetto da 10.200 euro.