Valmadrera: il Comune stanzia oltre cinquemila euro di contributi straordinari per le associazioni

Cinquemila cinquecento euro. A tanto ammonta il contributo straordinario deliberato durante l'ultima riunione della Giunta comunale di Valmadrera. In base alla delibera approvata in via Roma su proposta degli uffici relativi, al Tennis Club 88 andranno millecinquecento euro per aver direttamente riparato il telo strappato di un impianto, intervento costato oltre tremila euro, alla Polisportiva Valmadrera la medesima cifra per la manutenzione straordinaria del campo in erba sintetica, intervento da oltre quattromila euro, e, infine, agli Amici dei Pompieri perverranno duemilacinquecento euro per portare a termine l'intervento relativo ai sanitari dell’attuale struttura su cui hanno ottenuto un contributo da Regione Lombardia di ventimila euro.

«Tutte le richieste presentate sono state accettate», spiegano i membri della Giunta comunale.