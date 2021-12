Compie 100 anni il giorno di Natale, doppia festa per Giuseppina

Un Natale speciale per la comunità di Valmadrera che si è unita idealmente alla festa per i 100 anni compiuti da Rusconi Giuseppina “Pina”, vedova Corti. Una festa doppia dunque, con Natale e compleanno celebrati nella stessa giornata, quella di ieri, sabato 25 dicembre. Il sindaco Antonio Rusconi ha voluto portare personalmente il saluto dell'Amministrazione e della cittadinanza in occasione del "brindisi" che si è tenuto alla presenza della figlia Rosalba, già presidente dell’ Associazione di volontariato “Il tempo di dare", che amorevolmente cura la signora Pina, e di alcuni parenti. Il marito, Luigi Corti, è stato una presenza importante nel CAI e nel Corpo musicale Santa Cecilia.

Giuseppina ha ricordato quando iniziò a lavorare giovanissima al filatoio

Sul cancello di casa è stata affissa anche una originale foto/manifesto per lo speciale compleanno. La signora Pina si è dimostrata estremamente lucida, ricordando i suoi esordi al lavoro a 12 anni nel filatoio Gavazzi e poi tante vicende della sua vita. Giuseppina Rusconi è la terza dei centenari presenti a Valmadrera, dopo il capofila Ruberto Giuseppe, con 101 anni e Olga Cicolin, che ha recentemente compiuto 100 anni.