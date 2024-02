L'abbraccio a Marta Ida Caraccio per i suoi 100 anni

La città di Valmadrera festeggia un'altra centenaria. Nella giornata di ieri, sabato 17 febbraio, una delegazione composta dal sindaco Antonio Rusconi, dal parroco don Isidoro Crepaldi e dal volontario Dorino Butti ha raggiunto l'abitazione della signora Marta Ida Caraccio per portarle l'abbraccio ideale della popolazione in occasione dei suoi 100 anni. La donna stava festeggiando l'importante compleanno insieme alle figlia e alle persone care.

Lucidissima, felice per il momento di festa, la signora Ida ha detto che le piace ancora cucinare, che non conta gli anni, ma si affida alla volontà del Signore e ha ricordato come sua mamma, a cui era affezionatissima, aveva raggiunto i 107 anni. Ida ha appunto tre figlie, quattro nipoti e due pronipoti e anche a 100 anni non si tira indietro quando serve un aiuto in casa. La festa dei 100 anni è poi entrata nel vivo con il taglio della torta e le candeline.