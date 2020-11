Valmadrera, il Covid non ferma il ricordo del IV Novembre

Con i limiti previsti dalle normative Covid, alla presenza dei soli sindaco, vicesindaco e dei tre capigruppo consigliari, oltre ai rappresentanti dei gruppi degli Alpini e delle Famiglie dei Caduti e Dispersi, si è svolta domenica mattina presso il monumento dei Caduti di Valmadrera la tradizionale manifestazione del 4 novembre, con la deposizione della corona di alloro, il momento di silenzio e di onore ai caduti e un brevissimo saluto del sindaco Antonio Rusconi che ha ringraziato le Forze Armate per il lavoro svolto e ha chiesto, in un momento di grande difficoltà sanitario e economico come quello che stiamo vivando, di ritrovare le ragioni dell'Unità. La registrazione della manifestazione si trova sul sito del Comune di Valmadrera.