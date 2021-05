Valmadrera: la Biblioteca funziona a pieno ritmo. Sale studio e area esterna a disposizione dei cittadini

Con il ritorno della zona gialla anche gli spazi comuni sono tornati fruibili. Il 26 aprile la Biblioteca di Valmadrera ha riaperto fornendo sostanzialmente tutti i servizi, riorganizzando gli stessi e gli spazi nel rispetto delle norme anti-Covid. È stato ripristinato uno dei servizi più apprezzati, vale a dire l’accesso agli scaffali: l’utenza può recarsi nei locali dove sono ospitate le collezioni per scegliere e curiosare tra i libri in autonomia. Nelle sale accessibili è compresa la sala dedicata alla letteratura dell’infanzia dagli 0 ai 7 anni.

Accanto a questi servizi è stato reso accessibile quello più richiesto dagli studenti soprattutto universitari: postazioni per lo studio individuale sia al primo sia al secondo piano della biblioteca.

Le postazioni, distanziate le une dalle altre per la normativa anti-covid, sono collocate per lo più al secondo piano della Biblioteca, tradizionalmente più tranquillo e meglio adatto alla concentrazione in quanto dedicato alle collezioni meno richieste dagli utenti.

Lo spazio esterno

Gli studenti possono anche approfittare del cortile-giardino interno, accessibile esclusivamente dai locali della Biblioteca, per i momenti di pausa, avvalendosi delle quattro panchine, ben distanziate tra loro, donate a suo tempo dal Centro Professionale “Aldo Moro” di Valmadrera.

Altre postazioni studio si trovano al primo piano, nelle aree che ospitano le collezioni di saggistica. In questo modo sia agli studenti che gli utenti, maggiormente affezionati al romanzo, possono soddisfare i loro bisogni.