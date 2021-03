Valmadrera, assegnati i contributi per il Merito Scolastico a sedici studenti della città

Si è svolta mercoledi 10 marzo presso la Sala Consiglio del Comune di Valmadrera, la cerimonia di consegna dei contributi per il Merito Scolastico a favore di studenti meritevoli residenti in città come da bando pubblicato dall’Amministrazione Comunale e relativo ai risultati ottenuti nell’anno scolastico 2019/2020.

La Giunta Comunale, rappresentata per l’occasione dal Sindaco Antonio Rusconi e dall’Assessore all’Istruzione Raffaella Brioni e con la presenza di Filippo Perego, Responsabile dell’Area Istruzione del Comune, dopo aver ricordato che purtroppo per l’emergenza sanitaria Covid-19 si è dovuto ridurre l’accesso alla cerimonia, ha proceduto all’assegnazione dei contributi e di un attestato ai seguenti studenti: