L'attività lecchese che entra a far parte del Golosario Ristoranti 2024

Cascina don Guanella entra a far parte de il Golosario Ristoranti 2024. Quella di ieri, lunedì 6 novembre, è stata un’altra data da ricordare per Cascina don Guanella: la realtà di Valmadrera ha ricevuto infatti a Golosaria 2023 il premio speciale “migliori aziende agrituristiche” e la selezione nella categoria “Cucina radiosa”.

Golosaria nasce ufficialmente nel 2006 come rassegna dedicata alle eccellenze italiane del food & wine. Una manifestazione cresciuta anno dopo anno, senza perdere il suo tratto distintivo: quello di un salotto (nome originario della prima edizione a Stupinigi nel 2000) dove incontrare i grandi protagonisti del gusto. Paolo Massobrio e Marco Gatti, il binomio alla guida di questa importante realtà insieme a 90 collaboratori, fanno in giro per l’Italia alla ricerca di produttori e prodotti d’eccellenza.

I protagonisti vengono premiati durante Golosaria, un evento distintivo nel settore delle rassegne enogastronomiche, che porta sul palcoscenico il meglio dell’agroalimentare italiano, tra produttori storici e start up innovative. La 18esima edizione si è svolta da sabato 4 a lunedì 6 novembre all’Allianz MiCo Fieramilanocity e ha sancito l'ingresso di Cascina don Guanella nel Golosario Ristoranti 2024.

Cascina don Guanella invece è un progetto di agricoltura sociale per la formazione e l’inserimento lavorativo di minori e giovani a rischio di esclusione sociale. Si trova a Valmadrera in direzione della nota località Sasso di Preguda da dove si ha una formidabile istantanea su “quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno....”.

"Cascina don Guanella - spiega lo staff guidato da don Agostino - si prefigge l’obiettivo di puntare sulla filiera di prodotti interna alla struttura, dalla cura delle materie prime fino alla loro trasformazione e al loro utilizzo nel servizio ristorazione agrituristica. È dunque un progetto agro ecologico nei termini della sostenibilità, grazie alla circolarità fra il rispetto del consumatore, dell’ambiente e dell’identità territoriale. A Cascina don Guanella si coltivano speranze!"