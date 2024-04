"La nuova caserma dei vigili del fuoco volontari è una priorità"

Questa mattina, domenica 14 aprile, presso il Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera si terrà la benedizione del nuovo veicolo da soccorso in dotazione ai vigili del fuoco volontari. Per l’occasione verrà illustrato il progetto della nuova caserma del distaccamento, compendio che sorgerà in via Casnedi e servirà ai volontari per compiere le molteplici attività svolte in spazi più idonei rispetto all’attuale edificio in via Sabatelli e verrà presentato il Comitato promotore, nato proprio per sostenere il progetto.

"Contenti della nascita del comitato promotore"

"L’amministrazione comunale ha sempre sostenuto e favorito il progetto della nuova caserma, in parte già finanziata nel bilancio del Comune - ha dichiarato Cesare Colombo, candidato sindaco di Progetto Valmadrera alle prossime elezioni amministrattive - Siamo molto contenti della nascita del Comitato promotore e della collaborazione di tutti i comuni interessati. Nel programma elettorale, che stiamo finalizzando, la costruzione della nuova caserma rappresenta un punto fondamentale, dal momento che consentirà di svolgere in maniera ancora più efficace il prezioso e quotidiano lavoro dei volontari dei vigili del fuoco di Valmadrera”.