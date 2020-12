Valmadrera: assegnati i contributi ordinari per l'anno 2020. Stanziati ventimila euro

La Giunta comunale di Valmadrera, mediante la delibera n. 128 del 9.12.2020, ha approvato le graduatorie predisposte dalla Commissione, contenenti il punteggio attribuito e l’importo del contributo ordinario riconosciuto. Tutte le domande presentate nei termini previsti, con scadenza fissata per il 16 novembre, sono state accolte; le economie sui fondi stanziati per i contributi ordinari potranno essere destinate ad eventuali richieste di contributo straordinario per l’anno 2020. Alle associazioni verrà inviata una comunicazione ufficiale di assegnazione del contributo.

Graduatoria Contributi Settore Sport

Attività di carattere continuativo A.S.D. Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera 42 €. 2.000,00 A.S.D.C.P. Starlight Valmadrera 38 €. 1.500,00 A.S.D. TC 88 28 €. 1.000,00 Manifestazioni A.S.D. TC 88 29 €. 500,00

Graduatoria Contributi Settore Cultura

Attività di carattere continuativo Corpo Musicale Santa Cecilia 43 €. 1.500,00 Alpini 41 €. 1.500,00 Pro Loco Valmadrera 35 €. 1.500,00 Noi x Voi 35 €. 1.500,00 La val de Ier 36 €. 300,00 Manifestazioni Pro Loco Valmadrera 34 €. 500,00 Noi x Voi 30 €. 500,00

Graduatoria Contributi Settore Sociale