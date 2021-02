Valmadrera: Protezione Civile e Polizia Locale fanno squadra per i controlli anti-assembramento fuori dalle scuole

A partire dal 1 febbraio, in base a quanto stabilito dal Centro Operativo Comunale di Valmadrera, parte del personale della Protezione Civile comunale, unitamente agli agenti del Comando di Polizia Locale Associato, a seguito della riapertura del Centro di Formazione Professionale Aldo Moro di via I Maggio, ha attivato vari servizi. Nello specifico, le squadre hanno eseguito il presidio all’esterno del plesso scolastico, oltre a dei servizi di controllo automontati sul tragitto dalla Stazione Ferroviaria di Valmadrera, che interessano via Roma, viale Promessi Sposi, via XX Settembre e Via Bovara. In particolare, sei volontari della locale Protezione Civile e due agenti del Comando Associato si occupano quotidianamente di garantire il rispetto delle normative anti-Covid, verificando il corretto deflusso dei ragazzi con l’utilizzo dei dispositivi anticontagio e il rispetto del distanziamento sociale, evitando i fenomeni di assembramento.

«I ragazzi hanno compreso lo spirito dell'attività»

«I risultati delle verifiche poste in atto dai volontari della Protezione Civile, a cui va il mio ringraziamento, unitamente agli agenti della Polizia Locale sta dando ottimi risultati - ha riferito il sindaco Antonio Rusconi -. I ragazzi pare abbiano ben compreso lo spirito di questa importante attivita? di controllo e ancor meglio, in base a quanto mi viene quotidianamente relazionato, stanno attuando con grande diligenza tutti i comportamenti idonei a prevenire i contagi, utilizzando le mascherine protettive e recandosi direttamente presso il Centro di Formazione Aldo Moro. Auspico che sia grazie al recepimento delle indicazioni da parte degli studenti che grazie ai puntuali controlli continui ad essere garantita la sicurezza sia per i fruitori delle scuole che per tutti i cittadini valmadreresi».