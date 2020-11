Valmadrera: iniziata la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni della città

Purtroppo per ragioni di sicurezza causa le norme anti-Covid è venuta meno la prevista serata del 6 novembre di consegna delle Costituzioni ai neo diciottenni di Valmadrera, tradizione che abitualmente si compie all'interno del Comune di Valmadrera, insieme allo Statuto.

Dal giorno 5 novembre è comunque possibile prenotarsi e il sindaco, anche grazie alla collaborazione di qualche assessore presente all'interno del palazzo, consegna la Costituzione, ricordando l'importanza di essere cittadini protagonisti all’interno della propria comunità.

Per i neo diciottenni si tratta anche dell'occasione giusta per conoscere gli uffici comunali in un momento particolare, «dove si passa da un’entrata per richiesta alla igienizzazione, per ricordare a tutti che, soprattutto in questo momento, occorre essere cittadini responsabili», spiega il sindaco Antonio Rusconi.

La consegna continuerà nei prossimi giorni, con un massimo di sei giovani al giorno; ognuno di loro sarà separato dallo spazio di un quarto d’ora, sempre nel rispetto delle normative sanitarie attualmente in vigore.