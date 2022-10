Inaugurato il nuovo mezzo della Protezione civile

Taglio del nastro per il nuovo mezzo della Protezione civile di Valmadrera. Nella mattinata di oggi, domenica 16 ottobre, il gruppo di volontariato cittadino ha presentato alla cittadinanza il nuovo pick up per le attività di lavoro e di soccorso acquistato grazie al contributo ottenuto dalla Regione Lombardia e integrato da quello del Comune di Valmadrera.

L'inaugurazione si è tenuta nella piazza parrocchiale di Valmadrera dopo la messa delle ore 10.30 alla presenza degli operatori locali della Protezione civile e del sindaco Antonio Rusconi. Il nuovo mezzo - costato 45.000 euro - sarà utilizzato anche per la verifica dei livelli dei fiumi in caso di allerta idrogeologica. La benedizione del mezzo da parte del parroco don Isidoro ha concluso la manifestazione.