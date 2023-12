Valmadrera: inaugurata la nuova area camper

Valmadrera ha la sua nuova area camper. Nonostante il tempo inclemente, tante persone e appassionati camperisti sabato mattina hanno partecipato all'inaugurazione dell'area a loro destinata in località Parè.

Il nastro è stato tagliato dal sindaco Antonio Rusconi, Gianmario Brambilla del Camper Club Lecco presente con numerosi esponenti e Ursula e Udo Schramm, camperisti storici nonché Ursula presidente del Comitato gemellaggi di Weissenhorn. A rappresentare l'Amministrazione valmadrerese presenti, oltre al sindaco Rusconi, gli assessori Brioni, Bosisio e Colombo, i consiglieri Villa e Leidi, oltre a numerosi amici che hanno visitato Weissenhorn.

Area per 30 anni in gestione al Comune

Il sindaco, nel suo intervento, ha sottolineato come il passaggio più importante sia la convenzione che prevede come per trent'anni l'intera area sia assegnata al Comune di Valmadrera: sabato si sono inaugurati i primi posti dell'area camper; al termine dei lavori dell'impianto di potabilizzazione si dovrà decidere se destinare il resto dell'area a 45 parcheggi auto o in parte a nuovi posti camper.

Il presidente del Camper Club Lecco ha infine premiato gli amici di Weissenhorn e il sindaco.