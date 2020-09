Valmadrera: intitolata al Cardinale Martini la nuova area di Parè. «Teniamo viva la sua persona»

Un segno ben visibile del legame tra Valmadrera e il Cardinale Carlo Maria Martini, scomparso il 31 agosto 2012 a Gallarate. Nella mattinata di sabato 26 settembre l'Amministrazione comunale l'ha rinsaldato nuovamente inaugurando la nuova area di Parè, dedicata proprio alla memoria dell'ecclesiastico, che varie volte è stato in città durante la sua vita. Nella scorsa primavera, infatti, la Giunta comunale ha mosso i passi formali per procedere con l'intitolazione della nuova strada sul lungolago che attraversa la zona di Parè, oggetto di un importante intervento, che ha visto la costruzione, da parte del privato, di un prestigioso insediamento residenziale e la realizzazione da parte del Comune del parco urbano.

La cerimonia d'intitolazione del viale e l’inaugurazione del parco urbano sono state precedute dalla Santa Messa celebrata alle nove da Sua Eccellenza Mons. Erminio De Scalzi, primo segretario del Cardinale Martini, nella Chiesa di Parè. Alle dieci il sindaco Antonio Rusconi, De Scalzi e Giovanni Facchini Martini, nipote del Cardinale, hanno parlato al pubblico intervenuto: «Intitolare una strada vuol dire dare un significato, un senso a dei luoghi - ha detto il primo cittadino durante il suo lungo discorso -. Penso al termine del discernimento, della capacità di distinguere ciò che è essenziale da ciò che non serve, che in questo periodo è tornata d’attualità. Abbiamo pensato che il richiamo del nome del cardinale favorisse un pensiero di unione e riflessione a credenti e non».

Monsignor Erminio De Scanzi, invece, ha portato il saluto dell’arcivescovo Mario Delpini, espresso in una lunga lettera scritta a mano, che ha ringraziato l’Amministrazione per la scelta. Sorridente e soddisfatto Giovanni Facchini Martini: «Con questi atti si tiene viva una persona attraverso la sua memoria. Per me è stato un privilegio avere avuto il cardinale Martini come zio. È bello pensare che tante persone lo ricordino come un padre spirituale ed è bello che questa famiglia allargata continui a riunirsi».

