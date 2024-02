I nuovi posteggi e il "polmone verde" in arrivo in centro città

Nuovi posti auto in arrivo a Valmadrera. Sono in corso d'esecuzione, da parte di Aler Lecco, le opere di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico, con ingresso da via Rocca, e della riqualificazione dell'adiacente parco comunale facente capo all'ex Villa Ciceri, che si affaccia su piazza Monsignor Citterio.

Gli interventi, fortemente voluti dall'amministrazione comunale e messi in capo all'Aler di Lecco in forza della convenzione in atto tra i due enti, consentirà di dare nuovo impulso a questo polmone verde di circa 1.400 metri quadrati in pieno centro cittadino, anche a fronte di una miglior sinergia di utilizzo con il vicino centro diurno per anziani.

"Per ciò che attiene il parcheggio - fa sapere l'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Rusconi - lo stesso verrà realizzato con accesso carraio dalla via Rocca, mediante rampa a due corsie. Il sedime del parcheggio verrà realizzato sopra la piastra strutturale degli attuali box interrati a servizio del compendio residenziale Aler nell'ex - Villa Ciceri. Sono previsti 6 nuovi stalli di sosta standard oltre ad uno stallo per disabili. In continuità con il nuovo parcheggio, tramite collegamento con idonei vialetti pedonali, verrà riqualificato tutto il parco comunale".

I nuovi percorsi pedonali saranno integrati nel contesto naturale dell'area a verde tramite l'uso del terreno stabilizzato. "I percorsi sono stati progettati con un disegno atto alla percorrenza diversamente abili anche con sedie a rotelle. Il percorso principale prevede l'apertura di un nuovo varco sulla parte inferiore della via Rocca vicino al passaggio verso il condominio e le attività commerciali lì presenti". Lungo il percorso verranno installate in numero adeguato idonee panchine, oltre all'installazione di una fontanella per l'acqua.

"Saranno inoltre messi a dimora un numero adeguato di nuove essenze a crescita graduale 8 faggi (faggio rosso) completate da siepi ed arbusti con diversi effetti cromatici durante il susseguirsi delle stagioni - fa sapere infine il comune di Valmadrera - Sarà inoltre creata un'adeguata illuminazione con pali e lanterne adatti al luogo e verrà estesa la copertura della rete di videosorveglianza di sicurezza".