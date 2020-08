Valmadrera: terminati i lavori nella palestra dell'Istituto Leopardi, costo centomila euro

L'Amministrazione comunale di Valmadrera ha portato a termine l’intervento di adeguamento degli impianti elettrici presso la palestra della Scuola Primaria Statale “G. Leopardi”, ubicata nell'omonima via al civico 9. L'opera programmata e messa in atto si è resa necessaria al fine di portare a compimento i più generali interventi di normalizzazione degli impianti elettrici del plesso scolastico, a fini messa in sicurezza, come già avviati ed eseguiti per lotti parziali negli anni più recenti.

«L'intervento si colloca peraltro nell'ambito del procedimento avviato e prossimo alla sua conclusione, finalizzato all'acquisizione della conformità antincendio (C.P.I.), sulla base del progetto condiviso e approvato con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco», spiega il Comune.

«Gli interventi che si è inteso realizzare - proseguono da via Roma - possono essere sostanzialmente sintetizzati nella sostituzione dei quadri elettrici esistenti, con sezionamento impianto al piano interrato ed al piano terra, nell'adeguamento delle linee di distribuzione interne al fabbricato (forza motrice, illuminazione, linee alimentazione lampade emergenza), nonché della linea principale che dal quadro generale esistente al piano interrato dell’edificio scolastico, arriva al quadro esistente della palestra, nella sostituzione degli apparecchi illuminanti presenti nel palazzetto - con nuovi a tecnologia led - e nei locali ad esso collegati, nella sostituzione ed implementazione delle lampade di emergenza sulle vie di esodo, nonché ancora nella verifica e adeguamento, con riferimento alla normativa antincendio vigente, per l'installazione di impianto rivelazione fumi (locale U.T.A., C.T., bollitori acqua calda, palestra)».

Palestra a disposizione di scuola e Starlight

Anche questo cantiere, inizialmente vincolato dall'intuibile esigenza di garantire prioritariamente il normale svolgimento delle attività didattiche, «è stato poi ovviamente condizionato dall'imprevedibile stop generale alle attività derivato dalla sopravvenuta emergenza sanitaria Covid-19, con la volontà comunque di giungere all'ultimazione dei lavori entro l'inizio di settembre, in funzione della ripresa delle attività scolastiche e sportive correlate all'impianto».

Il finanziamento dell’intervento previsto ammontava a 100.000 euro. Da settimana prossima la palestra sarà a disposizione delle scuole e della società Starlight.