Iniziano i lavori del nuovo parco urbano, ecco come sarà

C'è una data e perfino un orario preciso. Mercoledì 15 febbraio alle 15 inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo parco urbano Valmadrera Park. Il sindaco Antonio Rusconi e la presidente di Silea Francesca Rota daranno il via all’opera con la "prima bennata". L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza. La Ditta incaricata delle opere è la società Gruppo Generale Costruzioni srl di Berbenno di Valtellina.

Dove sorgerà e gli interventi previsti

L’idea di realizzare un nuovo parco urbano nell’area in via Giacomo Leopardi, dopo aver preso forma progettuale solo pochi mesi fa con l’approvazione del progetto esecutivo, inizia quindi il suo percorso di realizzazione concreta grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Silea. L'area del nuovo parco è collocata nel centro di Valmadrera in un terreno che si presenta a prato con dislivelli e balze, in prossimità della scuola primaria Giacomo Leopardi.

"Il primo lotto funzionale, per un valore di 250mila euro, ha come obiettivo il mantenimento delle caratteristiche morfologiche del terreno, sviluppando un'area verde aperta allo scopo di garantire il suo attraversamento pedonale con percorsi concepiti in modo da rendere agevole il tragitto anche da chi ha difficoltà motorie - fa sapere l'Amministrazione comunale - Si creerà così un luogo dove passeggiare all’aria aperta, sedersi per leggere e contemplare l’ambiente circostante, per momenti di aggregazione sociale tra tutte le generazioni. Ci sarà infatti anche una sorta di arena con sedute per assistere a spettacoli all’aperto".

Più avanti arredi green, illuminazioni e alberi

Con il secondo lotto, ora in fase di progettazione a cura degli uffici comunali, si completerà il parco con arredi sostenibili, illuminazione lungo i vialetti e la posa a dimora di alberature per fornire delle zone d’ombra nelle aree di sosta: la scelta tipologica delle essenze richiamerà la storia e le colture locali.