Premiazione concorsi a Valmadrera, in giuria anche studenti dell'Aldo Moro

Domenica 14 gennaio, nell'ambito delle iniziative della parrocchia di Sant'Antonio Abate per la festa del santo patrono, avranno luogo anche le premiazioni dei concorsi promossi dall'amministrazione comunale di Valmadrera. Dopo la messa solenne che sarà celebrata dal vicario episcopale monsignor Gianni Cesena alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, si inizierà con la consegna dei riconoscimenti legati all'iniziativa "Natale Insieme". In particolare verranno annunciati i vincitori del concorso per la vetrina più bella, rivolto ai commercianti, e quello “Valmadrera decora il Natale” per le decorazioni e le luminarie, aperto a tutti.

"Per i due concorsi è stata attivata una giuria speciale, composta dai ragazzi del Centro di formazione professionale Aldo Moro di Valmadrera che hanno girato la città per visionare, fotografare e valutare vetrine e decorazioni - dichiara il vicesindaco Raffaella Brioni - In particolare è stata coinvolta la classe terza del corso Operatore del legno e disegno d'arredo, con gli studenti Vittoria Bertoldini, Laura Bosisio, Andrea Longhi, Marta Tritto e Rachidatou Zoumbare. Le docenti che hanno seguito l'attività sono state la professoressa Giusi Vitale per il concorso delle vetrine e la collega Laura Valotti per il concorso delle decorazioni".

Oltre 1.500 schede di raccolta bollini per l'iniziativa dei commercianti

"Nella stessa occasione - aggiunge Raffaella Brioni - si terrà anche la premiazione della riffa dei commercianti, che ha incontrato grande successo superando le 1.500 schede di raccolta bollini. I premi saranno costituiti da buoni spesa e ammonteranno complessivamente a mille euro (500 euro di spesa nelle attività aderenti, per il primo premio; 300 euro e 200 euro rispettivamente per il secondo e terzo estratto). Verranno inoltre distribuiti altri 90 premi messi in palio direttamente dalle attività".