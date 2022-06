Presentato ai sindaci il progetto della nuova Caserma dei Carabinieri che sorgerà a Valmadrera. L'altro pomeriggio in municipio, l?architetto Giovanni Annoni e il tecnico comunale Alberto Invernizzi hanno illustrato ai sindaci del territorio i cui paesi che fanno capo alla Stazione di Valmadrera, il nuovo progetto della Caserma.

Dopo il confronto con i livelli regionali dell?Arma, il piano d'intervento è stato inviato per il finanziamento alla linea specifica del PNRR, come annunciato dal colonnello Igor Infante in occasione della recente Festa Provinciale dei Carabinieri. Gli Amministratori del territorio, tra cui il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi, hanno potuto approfondire i diversi aspetti del progetto, che ora è in attesa dell?approvazione definitiva e del relativo finanziamento.

La nuova Caserma sorgerà in via Promessi Sposi

L?architetto Giovanni Annoni dello studio professionale "Venti3Novecento" di Lecco, incaricato nel mese di ottobre 2021, ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato in Giunta, che comporta una spesa complessiva di 3milioni e 850mila euro.

L'area individuata per la realizzazione della nuova caserma si trova in corso Promessi Sposi, in prossimità del parcheggio pubblico di nuova realizzazione, ?circostanza che rende la zona particolarmente adeguata?. Il progetto prevede un edificio di quattro piani fuori terra, di cui uno sotto la quota strada, con accesso carraio dallo stesso corso e senza barriere architettoniche.